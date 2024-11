O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que os eleitores ao redor do mundo têm feito escolhas definidas em direção aos programas da direita, e que a esquerda tem vivido em uma “realidade paralela”. Em artigo publicado pela Folha de S.Paulo, nesse domingo (10/11), o antigo mandatário fez uma análise do cenário político após a vitória de Donald Trump (Republicano) nos Estados Unidos.

Bolsonaro ainda ironizou os analistas que apontam para uma guinada “ao centro” do eleitorado, e disse que as escolhas da direita são por “ordem, desenvolvimento, progresso, liberdade econômica, liberdade de expressão, respeito às famílias, religião e patriotismo".

“Nada consegue conter a onda conservadora. Nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. A resistência e a resiliência da direita têm uma razão muito simples: nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade”, escreveu.

O ex-presidente ainda rebateu a alcunha de antidemocrata e disse que é o campo da esquerda que tem dificuldades em aceitar os resultados das urnas, citando o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, como exemplo. “Esses são os que se apresentam como ‘democratas’, autonomeados ‘salvadores da democracia’, uma democracia que pisoteiam quando podem”, frisou.

Bolsonaro está inelegível até 2030, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação devido à uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022 na qual afirmou, sem apresentar qualquer evidência, que as urnas eletrônicas não eram confiáveis e questionou ainda a lisura do processo eleitoral brasileiro.

Com a eleição de Trump nos Estados Unidos, aliados de Bolsonaro acreditam que as pautas defendidas pelo campo ganham força no Congresso Nacional, incluindo um projeto de anistia. Também para a Folha de S. Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do ex-presidente, disse que a eleição americana vai influenciar a correlação de forças no Brasil e favorecer o seu pai.

Bolsonaro ainda escreve em seu artigo, intitulado de “Aceitem a democracia”, que as novas lideranças da direita “invadiram democraticamente” a arena política, questionando onde estariam os novos quadros da esquerda. “Alguém sabe? Alguém viu? Não estão em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Até os seus porta-vozes menos alheios à realidade reconhecem”, afirmou.