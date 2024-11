O governo federal autorizou a construção de mais 500 unidades habitacionais do “Minha Casa, Minha Vida” em Belo Horizonte. Os empreendimentos serão oficializados nesta segunda-feira (11/11) no Diário Oficial da União (DOU), em portaria do Ministério das Cidades, prevendo investimentos na ordem de R$ 85 milhões para a construção das moradias na regional da Pampulha.

A informação foi antecipada ao Estado de Minas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), principal interlocutor do prefeito Fuad Noman (PSD) junto à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os empreendimentos foram confirmados ao ministro pelo seu colega de Esplanada, Jader Filho (MDB), titular da pasta de Cidades.

“Desde 2023, com a volta do presidente Lula, retomamos importantes políticas sociais no Brasil, como o Minha Casa Minha Vida, que é fundamental para garantir moradia digna e mais qualidade de vida, especialmente para a população de baixa renda. Além disso, ele é um programa que estimula a criação de milhares de empregos no setor da construção civil, sendo importante também para a economia nacional”, declarou Silveira.

Dos empreendimentos, 100 unidades serão no residencial Carlos Maciel, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, com valor total de R$ 17 milhões. As 400 unidades restantes serão construídas nos residenciais Francisca Anastasia I e II, ambos no Bairro Paquetá, também na Pampulha, com o valor de R$ 34 milhões cada.

Silveira ainda lembrou da visita do prefeito Fuad à Brasília na última quinta-feira (7/11), onde o gestor da capital levou uma série de demandas para o governo federal, incluindo projetos para a saúde, educação e infraestrutura, além dos programas de habitação.

“Por isso destaquei a importância da vitória na eleição de alguém experiente, que conhece as necessidades da população, como o Fuad conhece. E temos ajudado nesta interlocução, buscando as melhores alternativas para BH e para toda Minas Gerais”, emendou o ministro Alexandre Silveira.

No início do mês de outubro, o prefeito já havia assinado os contratos de financiamento para 600 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. O acordo prevê a construção de dois condomínios com 300 unidades cada no bairro Bandeirantes, também na Pampulha. Na época, o prefeito havia adiantado que esperava receber 3.600 unidades do programa, com recursos na ordem de R$ 520 milhões.

“É um programa de Belo Horizonte junto ao Governo Federal, e nós temos que agradecer mais uma vez ao presidente Lula por esse trabalho. Belo Horizonte está sendo muito bem atendida pelo Governo Federal e o resultado disso são casas, moradias, habitações populares para as pessoas que precisam”, disse Fuad na época do anúncio dos primeiros empreendimentos.

Anel Rodoviário

A visita do prefeito Fuad Noman em Brasília, a primeira desde a sua reeleição, já rendeu outros dividendos para a capital mineira. O principal deles foi a municipalização do Anel Rodoviário, demanda antiga da prefeitura junto ao governo Lula. BH agora é responsável pela gestão dos 26,2 quilômetros do principal trecho de rodovia que corta a cidade.

Paralelo ao processo para a transferência formal da área, nos próximos dias será assinado um convênio entre o governo federal e a PBH para o repasse de cerca de R$ 65 milhões para obras em dois viadutos do Anel. Os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e serão usados na primeira fase de intervenções na via: a construção de alças de acesso entre o Anel Rodoviário e a BR-040 e a ligação com a Via Expressa.

Em nota, a prefeitura explicou que o objetivo da municipalização é compatibilizar a infraestrutura existente às características atuais e projeções para o futuro da mobilidade na área. “O Anel Rodoviário hoje é palco de uma parcela significativa de acidentes de trânsito no município, muitos deles com vítimas fatais”.

No que tange às rodovias, Minas Gerais como um todo tem sido contemplada pelo Ministério dos Transportes, chefiado por Renan Filho (MDB). Somente neste ano, quatro leilões de estradas que cortam o estado garantiram R$ 40 bilhões em investimentos. Estão previstas obras na BR-381, de BH à Governador Valadares; na BR-040 de BH à Juiz de Fora, na Zona da Mata, e de BH à Cristalina, em Goiás; e na BR-262 de Betim até Uberaba, no Triângulo Mineiro.