Reunião em Brasília do prefeito com Lula e ministros sela municipalização do Anel Rodoviário

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) será a responsável pela gestão dos 26,2 quilômetros do Anel Rodoviário. A municipalização da rodovia – que era reivindicada pelo município – foi confirmada ao prefeito Fuad Noman (PSD) nessa quinta-feira (7/11) durante reunião em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Participaram ainda da reunião os ministro dos Transportes, Renan Filho, das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União Brasil) e o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) também estavam presentes.





Paralelo ao processo para a transferência formal da área, nos próximos dias será assinado um convênio entre o governo federal e a PBH para o repasse de cerca de R$ 65 milhões para obras em dois viadutos do Anel.

Os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) e serão usados na primeira fase de intervenções na via: a construção de alças de acesso entre o Anel Rodoviário e a BR-040 e a ligação com a Via Expressa.







De acordo com a PBH, “ o objetivo da municipalização é compatibilizar a infraestrutura existente às características atuais e projeções para o futuro, oferecendo condições mais adequadas e seguras para a mobilidade”. “O Anel Rodoviário hoje é palco de uma parcela significativa de acidentes de trânsito no município, muitos deles com vítimas fatais”, afirmou a PBH em nota.