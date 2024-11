Hélio Cota Pacheco, pai do senador Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, faleceu na madrugada desta sexta-feira (8/11), em Belo Horizonte, aos 81 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada.





Em função do falecimento, o senador cancelou sua participação no encerramento da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), que acontece em Brasília nesta manhã. Sua ausência foi anunciada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) que não deu detalhes do motivo, informado posteriormente pela assessoria da presidência do Senado.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.