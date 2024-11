O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), teve agenda cheia em Brasília nesta quinta-feira (7/11). Ele se reuniu com diversos representantes do governo federal e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para solicitar apoio e avaliar o andamento de projetos feitos junto à União.



Na pauta, estavam temas centrais da campanha de recondução do pessedista ao comando do Executivo da capital mineira: a municipalização do Anel Rodoviário, a construção de moradias no terreno onde operava o Aeroporto Carlos Prates e a implementação de um hospital de referência em tratamento oncológico em Belo Horizonte.



O Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo foi tema da reunião de Fuad com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG). A conversa também incluiu o vice-prefeito eleito, vereador Álvaro Damião (União Brasil), e o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).



O resultado da reunião foi descrito em nota enviada à imprensa por Silveira, com a expectativa de que, nos próximos dias, sejam liberados recursos para obras em dois viadutos do Anel Rodoviário por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Pela manhã, Fuad se reuniu com o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Helder Melilo. O principal tema do encontro foram os ajustes finais para a terceira fase de obras na área do antigo aeroporto Carlos Prates, Região Noroeste da capital. Ficou definido que o prefeito se reunirá com representantes do governo federal e da Caixa Econômica na próxima quinta-feira (14/11) para acertar detalhes da construção de moradias populares no terreno do Aeroporto Carlos Prates.



O aproveitamento da área do terminal desativado para a construção de um novo bairro da capital é uma novela que se arrasta desde março de 2023, quando a queda de um avião monomotor culminou no fechamento do aeroporto. Entre idas e vindas à capital federal, o prefeito já avançou em algumas etapas do projeto e agora tenta viabilizar a parte mais ambiciosa do plano: a construção de 4.500 moradias populares.



Entusiasmo





Em entrevista após a reunião no Ministério das Cidades, Fuad falou sobre as obras no terreno do aeroporto e os próximos passos ajustados durante a passagem desta quinta-feira pela capital federal.



“Estou muito entusiasmado, porque o projeto foi definido em três fases. Primeiro o parque, que já está pronto, tudo arrumado, as árvores plantadas, o campo arrumado, os vestiários tudo funcionando. Segundo, os equipamentos públicos. Já começamos a fazer tanto o Centro de Saúde quanto a Emei (Escolas Municipais de Educação Infantil)”, disse o chefe do Executivo de Belo Horizonte.



“Estamos trabalhando agora na fase três, que é esse projeto que está caminhando. Foi marcada uma reunião para o dia 14 em que estarão reunidos os ministérios da Gestão (e da Inovação em Serviços Públicos) e de Cidades, a Caixa Econômica e a Prefeitura de Belo Horizonte para fechar os últimos detalhes. Espero que a partir daí a gente já possa sair com o termo de autorização para fazer a verificação financeira e começar a desenvolver projetos para começar a construção das casas no ano que vem”, completou o prefeito.



A reunião com Lula ocorreu no fim da tarde, no Palácio do Planalto, após o presidente ter se encontrado com vários ministros para discutir o pacote de corte de gastos que está para ser anunciado pelo governo federal. Até o fechamento desta edição, o prefeito e presidente o não havia se manifestado sobre o teor da conversa realizada a portas fechadas.