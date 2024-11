SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB-SP) atendeu o celular de forma divertida nesta quinta-feira (7/11): "Você vota em mim para vice-presidente?", perguntou ele antes mesmo de ser questionado sobre uma possível candidatura ao cargo em 2026.





Os rumores de que ele poderia concorrer ao cargo numa chapa em que Jair Bolsonaro disputaria a Presidência, daqui a dois anos, surgiram nesta semana em um blog. E crescem depois que Jair Bolsonaro aventou a hipótese em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.





Bolsonaro dizia acreditar que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, gostaria que a inelegibilidade dele, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fosse revertida para que pudesse de novo se candidatar a presidente do Brasil. E então citou Temer.





"Tenho certeza de que ele [Trump] gostaria que eu viesse [a ser] candidato. Está na mídia, não sei se é verdade ou não, eu não falo sobre esse assunto, é o [Michel] Temer [MDB] de vice", afirmou Bolsonaro.





O ex-presidente diz que não pretende disputar o cargo de vice - nem qualquer outro. "Eu saí da vida pública", afirma ele.





Temer diz ainda que nunca conversou com Bolsonaro sobre a possibilidade. Mas, mesmo que falasse, não o convenceria.





"Já fiz o que tinha que fazer ao longo de 32 anos", diz ele, referindo-se a sua carreira política, em que foi secretário de Segurança, presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente e Presidente da República.





Temer afirma também que conversa com Bolsonaro, mas apenas de forma eventual.

"Desde aquele episódio com o Alexandre [de Moraes, em que o ex-presidente mediou um entendimento entre o ministro do STF e Bolsonaro depois de crise em manifestação golpista no 7 de setembro de 2021], Bolsonaro me pede palpites de vez em quando. Mas nada mais do que isso", diz Temer.