SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica ao mexer no celular instantes depois de sair do banho, na sexta-feira, na cidade de Riacho de Santo Antônio (PB).

Simone de Cássia Galdino tinha acabado de sair do banho quando retirou o celular do carregador. Como ainda estava molhada, a jovem sofreu uma descarga elétrica e caiu desacordada no chão do banheiro. As informações são da Polícia Civil da Paraíba.

Adolescente morreu no local. Os familiares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas os socorristas não tiveram tempo para reanimá-la e constataram o óbito.

A Prefeitura de Riacho de Santo Antônio lamentou a morte de Simone. Por meio de nota, a gestão municipal prestou solidariedade aos familiares da adolescente e informou a suspensão de um campeonato de futsal que estava programado para ocorrer ontem.

Neste momento de tristeza e dor, a administração municipal manifesta suas sinceras condolências à família e aos amigos de Simone, desejando que Deus conforte o coração de todos.