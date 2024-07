crédito: Montagem de imagem de show com símbolo de luto

Montagem com imagem meramente ilustrativa

O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto se apresentava no palco de um hotel em Salinópolis, no Pará. O caso aconteceu na noite do último sábado (13).

Durante a apresentação, cantor teria sido abraçado por uma pessoa com o corpo molhado, provocando uma descarga elétrica e a morte do músico.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e que testemunhas serão ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.

Ayres Sasaki em dois momentos, à esquerda, na Torre Eiffel, em Paris (FR) Reprodução/Redes sociais

O hotel informou, em nota publicada em perfil nas redes sociais, que o estabelecimento lamenta a perda do músico e está dedicado a prestar apoio à família da vítima.