Nicce Ribeiro falou sobre a agressão que sofreu na última quinta-feia (11) enquanto cobria ao vivo uma batida de trânsito em São Luís (MA). A repórter e a equipe da TV Mirante - afiliada maranhense da Globo - foram agredidas por Lucas Paraíba, um dos motoristas envolvidos na colisão.





Nicce afirmou considerar o ato uma violação à imprensa livre. "Felizmente, nós estamos bem depois do susto que aconteceu com a nossa equipe durante essa transmissão ao vivo. Está todo mundo bem, mas, claro, é uma situação inusitada, desrespeitosa com a nossa equipe, [além de] ameaça à nossa liberdade de imprensa", declarou ela, nesta sexta (12), em entrevista ao matutino com Encontro com Patrícia Poeta (Globo).





Segundo a repórter, o cinegrafista e o motorista da TV Mirante, Luiz de França e Luiz Garcez, também foram agredidos pelo cidadão. "Em 13 anos de profissão, foi a primeira vez que passei por isso. É uma situação muito difícil, porque ficamos vulneráveis, com medo. Estamos nas ruas todos os dias fazendo [matérias] ao vivo, mostrando serviço para a população."





Nas redes sociais, Lucas Paraíba negou que estivesse alcoolizado no momento da agressão e alegou que apenas não queria ser filmado pela equipe. "A reação que tive ali na hora, por impulso, por nervosismo, não foi a melhor possível. Realmente fiquei nervoso e não queria que me gravassem. [Mas] antes de a gente comentar qualquer coisa, falar qualquer besteira na internet, vamos esperar que os fatos sejam esclarecidos. Vamos ter calma."