Imagine curtir um dia de praia e dar de cara com uma lhama? Foi o que aconteceu com os banhistas de Bertioga, em São Paulo. A lhama Giovanni roubou a cena durante uma voltinha, com direito a coleira, na orla com seu dono, o empresário Luis Abrão. As imagens circularam pelas redes sociais e conquistaram a web.





Luis contou ao g1 que Giovanni tem apenas 5 meses. Ele nasceu no sítio do dono, na cidade de Mogi das Cruzes (SP). No local, ele cria mais três fêmeas e um macho, todos adultos e não domesticados.











"[Quero que] tenha convívio com crianças e adultos para tornar ele [lhama Giovanni] mais dócil e que quem nunca viu tenha a oportunidade de conhecer", disse ao portal. Essa foi a primeira vez que o animal andino saiu de casa para curtir a cidade.





A ideia é que Giovanni se torne figurinha carimbada de Bertioga. “Minha intenção é levar em escolas, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e eventos onde tenha crianças", destacou.









Luis ainda contou que pretende criar uma ‘mini fazendinha’ para que as pessoas possam interagir com o Giovanni. “Muitas crianças, jovens e adultos ficam encantados ao ver ela [lhama] passeando, principalmente pelo comportamento dócil que tem com as pessoas. [O Giovanni] beija e coloca o rosto colado", relatou.





A ideia de levar a lhama para a praia surgiu por causa mini cabritos e cabras, mini pig [porco], carneiros, ovelhas, búfalo albino, cisne negro, gansos, marrecos, avestruz, entre outros animais.









Segundo o empresário, Giovanni come ração para cabrito ou cavalo, capim e pasto. Os cuidados incluem banho a cada 30 dias, escovação diária, limpeza do espaço onde dorme e troca diária da água e do alimento.