O Jogo do Tigrinho se aproxima de uma máquina de caça-níqueis, ou seja, um cassino online e promete ganhos fabulosos aos participantes





O mecânico Marcos Roberto Machado foi encontrado morto na última terça-feira (9/7) dentro do próprio carro na rodovia BR-163, em Diamantino (MT). Ele estava desaparecido há 49 dias.





Segundo a família, o homem de 52 anos tinha uma dívida de R$ 200 mil com um agiota. Ele teria pegado o valor emprestado para apostar no Jogo do Tigrinho, mas acabou perdendo.









O corpo de Marcos foi encontrado após um motorista que passava pela via avistar um carro capotado em uma região de mata. Ele comunicou o achado à Polícia Rodoviária Federal, que foi ao local e encontrou o homem em avançado estado de decomposição.





Ainda não há informações sobre o que aconteceu com Marcos. Mas a suspeita é que ele está morto há mais de um mês.











Marcos desapareceu em 21 de maio, conforme denúncia feita por sua filha. O corpo foi levado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil aguarda o laudo para seguir com a investigação.