Sonhando em conquistar a casa própria, a comerciante Vitória Damaceno Bittencourt, de 23 anos, conseguiu juntar R$ 50 mil. No entanto, ela achou que era uma boa ideia apostar a quantia no Jogo do Tigrinho, caça níquel amplamente divulgada nas redes sociais, pensando em aumentar a quantia. Hoje, além de perder todas suas economias, ela ainda está com uma dívida de R$ 110 mil no banco.





As apostas começaram em meados de 2023, após ser convencida por uma influencer moradora de sua cidade, Maringá (SP). No começo, ela apostava quantias pequenas. R$ 100 viraram R$ 800, cinco vezes mais do que ela faturava por dia em seu trabalho. Foi então que ela começou a apostar diariamente.





Três meses depois, ela retirou 11 mil reais de uma conta conjunta que mantém com o marido para comprar a casa própria, sem o consentimento do companheiro. Como perdeu o dinheiro, ela fez um empréstimo de R$ 20 mil no banco para repor e, com a sobra, tentar arrecadar mais.





“Eu ganhei R$ 50 mil em um único dia, não consegui sacar os R$ 50 mil porque eles limitaram a R$ 3 mil por saque, porque eu ia ficar jogando esse dinheiro e eu joguei”, relatou em um vídeo em sua conta no Instagram. Desse total, ela conseguiu sacar R$ 20 mil, o restante ela usou nas apostas e acabou perdendo tudo.





Mesmo assim, ela continuou apostando. Mais uma vez sem o consentimento do marido, ela usou R$ 50 mil que o casal tinha guardado e perdeu tudo em um dia. “Das 5h da tarde à meia-noite, eu perdi tudo. Entrei em desespero e decidi fazer mais empréstimos no banco para cobrir o rombo”, revelou à revista Glamour.





Mas ela não conseguiu o crédito e se viu forçada a parar de jogar e contar a verdade para seu marido. “Por mais que as pessoas dissessem que eu estava viciada em jogo, eu falava que ‘não, eu consigo parar quando eu quero’. Só que eu estava viciada. É um vício pior que droga”, afirma nas redes sociais. Além de perder tudo e ficar endividada, Vitória ficou com o nome sujo na praça.





Com a ajuda do marido e da família, ela tenta reconstruir a vida e já está há oito meses sem jogar. “Se você joga no Jogo do Tigrinho, não faça isso com sua vida. É pura enganação”, alerta.





Vitória não é a única a perder dinheiro com o jogo on-line. A enfermeira Gabriely Sabino, de 23 anos, ficou uma semana desaparecida e foi encontrada no início desta semana, após viajar de São Paulo para Mato Grosso do Sul sem avisar ninguém. A mãe da jovem contou, em entrevista ao Estadão, que a filha tem um vício no Jogo do Tigrinho e já acumula R$ 20 mil em dívidas por causa das apostas on-line.





A jovem teria pagado parte da dívida com o cartão de crédito da cunhada. O restante, ela teria conseguido com agiotas. No entanto, o advogado de Gabriely nega que o desaparecimento tem ligação com as apostas.