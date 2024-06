A Polícia Civil realiza operação, nesta sexta-feira (28/6), no complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Dois moradores foram baleados durante a ação, um comerciante e um homem que estava levando a mulher para atendimento na UPA.





Os agentes tentam cumprir pelo menos quatro mandados de prisão contra criminosos de outros estados que estão refugiados no Complexo da Penha, quartel general da maior facção criminosa do Rio.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, um idoso, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na perna nas proximidades da Avenida Braz de Pina e socorrido ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre a outra pessoa ferida, que teria sido baleada na Rua José Rucas.

A troca de tiros que acontece desde a madrugada é relatado por muitos moradores nas redes sociais. Policiais civis de várias delegacias especializadas estão na região e contam também com apoio de policiais militares. Criminosos incendiaram carros para tentar impedir o acesso das viaturas, na Vila Cruzeiro e na Chatuba.





Por causa do confronto, unidades de ensino do Complexo da Penha suspenderam as aulas na manhã desta sexta-feira em 16 unidades. Já no Alemão, 20 escolas não abriram.





Nove linhas de ônibus também tiveram que mudar o itinerário dos coletivos na região da Penha por causa da operação.