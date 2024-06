O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a 33 anos de prisão, nessa terça-feira (25), Anderson Henrique Brandão pelo assassinato do estudante Gabriel Mongenot, de 23 anos, esfaqueado na praia de Copacabana, em novembro do ano passado. A decisão foi proferida pelo juiz Daniel Werneck.





Gabriel nasceu no Mato Grosso do Sul, mas estudava na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e estava hospedado no Rio para acompanhar a primeira apresentação da cantora norte-americana Taylor Swift.

Anderson queria roubar os pertences de Gabriel durante a madrugada, e atacou o jovem com diversas facadas na areia da praia. O criminoso foi preso logo após o homicídio e foi reconhecido por testemunhas.

Gabriel Mongenot, de 23 anos, foi esfaqueado na praia de Copacabana (RJ), em novembro do ano passado Arquivo pessoal







Já Jonathan Batista Barbosa, que também respondia pelo crime, foi absolvido e teve a prisão revogada.