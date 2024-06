Uma comemoração de aniversário terminou em tragédia na Cidade Ocidental (GO). Laura Rafaella, 24 anos, morreu após sofrer um acidente no carro em que estava como passageira. O veículo era conduzido por Jackeline Costa, amiga dela, e ocupado por mais duas meninas de nomes não revelados. Segundo as investigações, Jackeline abandonou a colega ferida — que teve o óbito declarado pelo Samu posteriormente — e fugiu do local sem prestar socorro. O estado de saúde das outras duas garotas não foi divulgado.

O acidente ocorreu por volta das 22h de domingo (23/6). A festa de aniversário era do marido de Jackeline e foi comemorado em uma chácara localizada no Quilombo Mesquita, a 11km do centro da Cidade Ocidental. À noite, após a bebida acabar, Jackeline saiu de carro na companhia de Laura e de outras duas meninas para comprar mais cerveja. Elas chegaram a ir ao estabelecimento, mas, na volta, o pior aconteceu.

Em um vídeo publicado minutos antes da tragédia e divulgado por Laura nas redes sociais, a jovem diz: “A Jack tá com ódio de alguém?!”, como se estivesse se referindo à velocidade do carro. Testemunhas contaram ao Correio que Jackeline estava sob efeito de álcool e, ao voltarem para a chácara, ela tentou fazer uma ultrapassagem perigosa, perdeu o controle do automóvel e capotou várias vezes.

Laura estava no banco de trás e foi arremessada pelo vidro traseiro do carro. Jackeline e as outras duas ocupantes saíram do local sem prestar socorro à jovem. O marido da motorista teria sido a pessoa responsável por ir ao local do acidente (já perto da chácara) e resgatar a mulher e as duas meninas. Laura só foi socorrida horas depois, após uma pessoa passar pela área e acionar os socorristas.

A família da vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCGO). A reportagem tenta contatos com a delegada da região e com a defesa de Jackeline. O espaço segue em aberto.