Um hotel em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi assaltado na madrugada deste sábado (22/6). A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que prendeu o assaltante, identificado como Carpegiani Muniz Tavares, no local do crime.





Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal foram acionados por volta das 2h20, enquanto patrulhavam a área do Arpoador. Testemunhas ligaram para a PMERJ relatando um assalto à mão armada na Rua Francisco Otaviano. Ao chegarem ao hotel, os agentes encontraram o criminoso mantendo um homem como refém. Após uma breve negociação, Tavares se entregou, e ninguém ficou ferido.





O hotel, próximo à praia de Ipanema, se promove na internet como uma hospedagem de quatro estrelas. Quando preso, o assaltante estava com um revólver, quatro munições, uma faca, um pino de cocaína, dois telefones celulares e R$ 14.800 roubados do hotel.

Tavares permanece preso por roubo a estabelecimento comercial. A ocorrência foi encaminhada para a 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), que investigará o caso. Já foi apurado que o assaltante tem três anotações criminais em seu histórico.