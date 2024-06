Aluno autista de creche do Rio de Janeiro, dopado com Zolpidem

A Prefeitura do Rio afastou equipe da creche Espaço de Desenvolvimento Infantil Renê Biscaia, em Cosmos, na Zona Oeste. A suspeita é que um menino autista de apenas dois anos tenha sido dopado com Zolpidem, um remédio controlado e usado contra a insônia.





Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que instaurou sindicância e está colaborando com a investigação.





A Polícia Civil apura se o menino foi realmente dopado com Zolpidem e informou que vai intimar todas as pessoas que tiveram contato com a criança para prestar esclarecimentos sobre o que ocorreu.



Menino levado para emergência



“Eu peguei o meu filho visivelmente dopado. Ele ainda estava acordado, porém estava tonto, desequilibrado, ele não conseguia andar sem cair. Inclusive, no momento em que eu peguei o meu filho na porta da escola, ele só não caiu porque a mãe de um outro aluno segurou para ele não cair”, disse a mãe da criança à Super Rádio Tupi.





O menino foi encaminhado à emergência do Hospital Municipal Rocha Faria. Na unidade, segundo os pais, a criança passou por uma lavagem estomacal e recebeu medicação. “O médico disse que ia ministrar um remédio e ver se ia dar resultado, se não desse ele seria entubado. Foram os piores 20 minutos da minha vida”, conta a mãe.





Os pais afirmaram ainda que a Polícia Civil não solicitou exame toxicológico e, por isso, realizaram o procedimento em uma clínica particular, onde foi contatado 0,18 miligramas de Zolpidem no organismo do menino.