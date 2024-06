Câmeras de segurança de um condomínio em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, flagraram o momento em que um casal foi atacado a tiros após uma discussão. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (23/6). Nenhum dos disparos atingiu os jovens.







De acordo com relato dos rapazes, o ataque teria sido motivado por homofobia. Nas imagens registradas pelas câmeras, é possível ver o agressor gritado insultos relacionados a sexualidade deles.

À reportagem da, Ruan Vicente, de 25 anos, uma das vítimas, conta que estava conversando com o namorado, Marlon Douglas, de 26, numa calçada, e percebeu a chegada do agressor, visivelmente alterado, perguntando se eles moravam na região, e exigiu que eles saíssem dali. Os jovens se recusaram a deixar o local, o que levou a uma discussão. Quando os rapazes decidiram sair do lugar, o vizinho sacou uma arma e iniciou os disparos.





“Após meu namorado me dar um beijo, o vizinho começou a atirar. Ele deu cerca de seis tiros”, explicou o jovem.





A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e as investigações estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer o fato.