SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um influenciador foi impedido de entrar em um balneário no Maranhão por estar acompanhado de outro homem. Ele acusa o estabelecimento de homofobia.





''Vocês estão de casal?'', perguntou o funcionário do balneário ao ver Alysson Dias Gomes com um homem. Conhecido como ''Alysson Tendência'' nas redes, ele conta que foi junto ao seu companheiro no estabelecimento em Timon e foi barrado, no último domingo (5).





O segurança teria dito que o local só aceitava casal ''de homem e mulher'' por ser um ''ambiente familiar''. ''Eu não soube reagir. Depois de rodar praticamente 60 km de moto, eu só virei a moto e voltei, de mãos atadas'', contou o influenciador em uma publicação.





Alysson registrou um Boletim de Ocorrência sobre o episódio. ''Após o meu ocorrido, senti que diversas pessoas passam pelo o que eu passo, mas se calam.''





O UOL entrou em contato com o balneário. O estabelecimento disse não querer se pronunciar e que ''medidas cabíveis já estão sendo tomadas''.