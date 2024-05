Estão abertas até 14 de maio as inscrições para o projeto 'Di-Versxs - Musicovivências Queers!', que vai oferecer musicoterapia e oficinas gratuitas de vivência musical para pessoas LGBTQIA+ na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. As atividades começam na próxima terça-feira (7/5), e vão acontecer semanalmente até o mês de julho.

A iniciativa do músico e musicoterapeuta, Wagner ‘Junim’ Ribeiro, utiliza técnicas de musicoterapia focadas na composição musical, e busca proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para os participantes compartilharem suas experiências por meio da música.

“A Musicoterapia demonstra que a diversidade é constituinte de uma comunidade e que as desigualdades devem ser alvo de transformações por meio de ações que diminuam as distâncias entre classes, gêneros, raças ou quaisquer outras categorias”. O coordenados do projeto afirma que a criação musical desperta aspectos cognitivos, culturais, corporais e afetivos.

As "escrevivências" de Conceição Evaristo

O conceito de "Musicovivência", desenvolvido por Junim Ribeiro, é inspirado no termo "Escrevivências", criado por Conceição Evaristo, célebre autora brasileira.

Para Conceição, escrevivências são como uma escrita que nasce de uma experiência, de uma vivência, e que foge do uso habitual do alfabeto.

Enquanto a autora traz em suas escrevivências o recorte do corpo das mulheres pretas, as Musicovivências propostas por Junim pretendem trazer “as mais diversas formas de amar, que são estigmatizadas, perseguidas e silenciadas por uma sociedade (i)moral”, ressalta o artista. “Nossa escrita é a partir dos versos musicais e das diversas sonoridades que nos habitam”.

Disponível em todas as plataformas de música

Após a conclusão dos encontros, será lançado um EP virtual com faixas inéditas, selecionadas a partir das canções resultantes das vivências e gravadas pelos participantes em conjunto com musicistas e cantores profissionais LGBTQIA+.

Junim comenta que a participação de artistas referências na cena de BH, reforça o objetivo do Di-Versxs em amplificar as vozes da comunidade, elevando o alcance dessas composições e a dimensão da valorização da população. “O resultado musical desse processo pode transformar não somente as pessoas ligadas diretamente a ele, mas pode se disseminar culturalmente e empoderar toda uma comunidade", finaliza.

Como participar

Os encontros vão acontecer no Centro de Convivência LGBTQIA+ aKasulo, localizado na Rua Agnelo Macedo, 234, Barreiro, sempre às terças-feiras, das 19h às 21h, até 30 de julho.

Para se inscrever, basta enviar mensagem via SMS ou WhatsApp para o número (31) 98050-0915 ou através das páginas @di.versxs.ofc ou @akasulo no Instagram.

Podem participar do projeto pessoas LGBTQIA+ de Belo Horizonte e Região Metropolitana, com idade a partir de 18 anos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos