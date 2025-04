Quaest: Brasileiros têm mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição de Lula

Eleitores brasileiros têm mais "medo" de uma possível volta de Jair Bolsonaro (PL) à presidência do que de uma eventual reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso é o que mostra a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (3/4).

O levantamento, que ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março, fez a seguinte pergunta: "O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?".

A resposta, para 44% dos entrevistados, um possível retorno de Jair Bolsonaro daria mais "medo". Já para 41% dos eleitores escutados pela pesquisa Genial/Quaest, uma possível reeleição de Lula seria mais amedrontador. Vale destacar que, mesmo com a vantagem numérica para Lula, os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Lula seria reeleito em 2026

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria reeleito presidente do Brasil em todos os cenários projetados para as eleições de 2026, divulgou a pesquisa Genial Quaest. Além de se sair melhor na pesquisa espontânea, o presidente conseguiria a reeleição nos sete cenários hipotéticos de segundo turno que foram traçados pelo instituto.

Lula seria reeleito em cenários em que concorre contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Lula também ganharia reeleição contra adversários como os governadores de Minas Gerais e de Goiás, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União), respectivamente.

Além desses adversários, o petista seria reeleito no segundo turno das eleições de 2026 contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) e o coaching e influenciador digital Pablo Marçal. Confira os números:

Lula (44%) x Jair Bolsonaro (40%);

Lula (44%) x Michelle Bolsonaro (38%);

Lula (43%) x Tarcísio de Freitas (37%);

Lula (42%) x Ratinho Júnior (35%);

Lula (45%) x Eduardo Bolsonaro (34%);

Lula (43%) x Zema (31%);

Lula (44%) x Caiado (30%)



Popularidade de Lula em queda

Embora Lula vencesse as eleições presidenciais de 2026 em todos os cenários, a popularidade do presidente da República apresentou o pior resultado já analisado pela pesquisa Genial/Quaest. De acordo com o levantamento, o governo do petista passou a ser reprovado por mais da metade da população.

O levantamento mostrou que o presidente é reprovado por 56%, enquanto 41% da população aprova a gestão e 3% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

É a primeira pesquisa do instituto em que Lula é reprovado por mais de 50% da população. A última pesquisa Genial Quaest, divulgada em janeiro, mostrava uma reprovação de 49%, frente a aprovação de 47%.