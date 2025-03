Se a escolha fosse hoje, saiba quem Lula chamaria para vice

O presidente Lula vê Geraldo Alckmin como o nome a estar com ele na disputa pela reeleição em 2026. O presidente gosta do vice e considera que a parceria entre os dois, e com o PSB, funcionou.

Em nenhum dos partidos que integram a base do governo, os interessados em ser vice de Lula têm a maioria dos diretórios, a exemplo de Helder Barbalho, governador do Pará. Ele toparia, muitos diretórios do Nordeste também, mas há estados de peso, como São Paulo, que defendem a neutralidade ou até aliança com a direita.

Esse, porém, é o retrato atual da corrida pela vice. Se o governo recuperar popularidade e ficar mais clara uma vitória de Lula, a correlação interna de forças pode mudar.