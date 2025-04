Ronaldo Caiado já tem slogan e se lança para a presidência no Nordeste

Ronaldo Caiado quer chegar chegando à campanha presidencial. Já tem slogan para se firmar como candidato da direita em 2026 e, na sexta-feira, 4, sai de seu terreno, Goiás, para lançar a pré-candidatura em Salvador. O prefeito e o ex-prefeito da cidade, Bruno Reis e ACM Neto, já confirmaram presença, mas os ministros do União Brasil, Celso Sabino e Juscelino Filho, não devem dar as caras no evento.

O slogan de Caiado é “coragem para endireitar o Brasil” e a imagem que o governador de Goiás quer vender é de um governante rigoroso com a segurança pública. Para isso, tem dado entrevistas e distribuído largo material publicitário em suas redes sociais.

O lançamento poderá funcionar como um termômetro tanto sobre militância fora de Goiás quanto sobre as lideranças do União Brasil em torno da candidatura, lançada de forma antecipada, de acordo com alguns dirigentes.

Governada pelo petista Jerônimo Rodrigues, a Bahia é historicamente eleitora de Lula e do PT.

Na seara da direita, outro nome que tem se movimentado para se colocar como candidato é o governador de Minas Romeu Zema, do Novo. Ele já tem um grupo de trabalho para discutir plataforma de governo, dizem aliados do mineiro.