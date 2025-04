"Jail Bolsonaro": protesto contra ex-presidente é projetado na Tower Bridge

Uma mensagem projetada na Tower Bridge, um dos principais pontos turísticos de Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira (31/3), pediu a prisão do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O texto continha um trocadilho com o nome do político: 'Jail Bolsonaro'.

O ato, atribuído à organização Projections on Walls (POW) segundo a Folha de S.Paulo, consistiu em uma projeção sarcástica que trocou o primeiro nome de Bolsonaro pela palavra em inglês jail, que quer dizer cadeia, ou prisão.

Além da Tower Bridge, o recado em alusão ao ex-presidente brasileiro, tornado réu pela tentativa de golpe de estado, apareceu no Parlamento inglês, ao lado do Big Ben — outro ponto turístico londrino.