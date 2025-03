A explicação do sobrinho de Bolsonaro a Moraes sobre fuga para a Argentina

Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro que fugiu para a Argentina, não explicou a Alexandre de Moraes o motivo de sua ida para a Argentina. O suplente de vereador em Cascavel, no Paraná, só apresentou ao STF uma permissão provisória para ficar naquele país até junho deste ano.

Como revelou a coluna na semana passada, Léo Índio fugiu para a Argentina para pedir asilo político no país de Javier Milei. O sobrinho de Bolsonaro é réu no STF pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.

No documento, Léo Índio informou seu endereço na Argentina. Ou seja, caso ele seja condenado no STF por sua participação no 8 de Janeiro, não estará, na teoria, foragido da Justiça brasileira.

Na quinta-feira, 27, o STF deu 48 horas para Léo Índio explicar a saída do país.

O sobrinho de Bolsonaro não deu mais explicações ao STF além de ter protocolado o documento de permissão do governo argentino com seu endereço.

Em entrevistas e em suas redes sociais, no entanto, Léo Índio afirma que foi à Argentina porque se sente perseguido politicamente pelo STF.