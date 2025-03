Manifestantes em BH pedem prisão de Bolsonaro em ato contra anistia

Convocado por entidades de classe, movimentos sociais e partidos políticos, manifestantes fazem neste domingo, em Belo Horizonte, um ato pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de todos os envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro.

Os manifestantes se reuniram na Praça da Independência, recém inaugurada pela Prefeitura de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, e de lá partiram em protesto até a Praça da Estação, onde o ato vai se concentrar.

Portando faixas e cartazes, os manifestantes pedem a prisão do ex-presidente, declarado réu esta semana pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de estado. Durante a manifestação, um boneco com uma máscara do Bolsonaro foi enjaulado em um cela construída de canos. O boneco é conduzido por duas pessoas usando máscaras dos ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Os dois votaram a favor de tornar réu o ex-presidente. Nenhum parlamentar participa do ato.

Os manifestantes também pedem o fim da escala 6x1 e a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reduzir a cobrança do Imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil por mês e aumentar a taxação de quem recebe acima de 600 mil por ano.