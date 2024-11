O debate sobre a jornada de trabalho no Brasil ganhou força nas redes sociais com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende o fim da escala 6x1. O texto é de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL) e tem como ponto principal a diminuição da jornada de 44 horas semanais para 36 horas. Fizemos este vídeo #PraEntender o que é a escala 6x1 e quais os impactos de uma eventual mudança no mercado de trabalho.

O que propõe a PEC

A proposta atual de acabar com a escala 6 por 1 mantém o limite diário da jornada em 8 horas, mas reduz de 44 para 36 o total de horas semanais. Em 13 de novembro, a deputada federal Érika Hilton (PSOL) anunciou que a PEC que põe fim à escala 6x1 tinha alcançado as 171 assinaturas mínimas necessárias para iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados

A origem da escala 6x1

A escala 6 por 1 tem origem lá na década de 1940, quando o então presidente Getúlio Vargas (1882-1954) assinou o decreto-lei 5.452 assinado em 1º de maio de 1943, sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto não especifica qual deveria ser o modelo de escala de trabalho no Brasil, desde que o empregador respeitasse o limite de horas semanais, que na época era de 48 horas.

Constituição reduziu jornada

A jornada semanal adotada atualmente nos contratos de trabalho com carteira assinada no Brasil foi estabelecida durante a Assembleia Constituinte, em 1987, durante os debates para a criação da nova Constituição Federal, publicada em 1988. Naquela época, houve a tentativa de baixar a jornada para o limite máximo de 40 horas semanais. A proposta, porém, foi recusada pela maioria e a redução parou nas 44 horas semanais que valem até hoje e permitem a escala 6x1.

Nos anos 2000, o debate pelo fim da escala 6x1 voltou ao Congresso, mas não avançou. Em 2015, por exemplo, a PEC 148/2015, do senador Paulo Paim (PT), propôs a redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas e, gradualmente, para 36 horas. O texto, porém, foi arquivado em 2022 e não chegou a ser votado.

A mudança na escala de trabalho também foi proposta em 2019 pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), por meio da PEC 221. A intenção na época era que a jornada fosse reduzida para 36 horas semanais.

Escala de trabalho em outros países

Muitos países debatem - e alguns já adotaram - escalas diferentes de trabalho, como 5x2 ou 4x3. Entre os argumentos favoráveis da mudança estão a melhor qualidade de vida dos funcionários e, inclusive, aumento na produtividade.

Foi o que constatou uma pesquisa realizada no Reino Unido. O estudo revelou que na escala 4x3, 39% dos trabalhadores tiveram menos estresse e 71% apresentaram redução de sintomas de burnout.

Houve também menor rotatividade de funcionários e aumento nas receitas das empresas. Além do Reino Unido, Portugal, Islândia, Espanha, Alemanha e Bélgica têm experimentado modelos de jornada semanal reduzida.

Países que testam escala 4x3

África do Sul

Alemanha

Canadá



Chile



Estados Unidos



França



Holanda



Índia



Itália



Noruega



Reino Unido



Suécia



Suíça



No Chile, 40 horas virou lei

Em abril de 2023, o Congresso chileno aprovou a redução do limite semanal de trabalho de 45 horas para 40 horas, a menor jornada atualmente entre os países latino-americanos, ao lado do Equador.

A Lei das 40 horas, como ficou conhecida, estabelece um calendário de redução progressivo, sendo que o limite máximo de 40 horas (quantidade recomendada pela OIT) deverá ser atingido nos próximos três anos.

Quem trabalha mais?

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT-ONU) mostram que o brasileiro trabalha, em média, 39 horas semanais. Os dados de 2023 contemplam 169 países. Nos Estados Unidos a jornada média era de 38 horas, na Alemanha de 34h e França de 36h. Entre as economias emergentes, o Uruguai aparecia com 37 horas, mesma jornada na Argentina. Segundo o relatório, o Brasil tem uma jornada menor que os Emirados Árabes (51h), China (46h), México (44h), Chile (40,5h) e África do Sul (42,6h).

