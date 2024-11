O texto de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa diminuir as jornadas de trabalho tem chamado a atenção da população em todo país. A matéria, de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), coletou 216 assinaturas no Legislativo, segundo a parlamentar. A quantidade superior às 171 necessárias para protocolar a proposta.





A proposta é de autoria do vereador eleito do Rio de Janeiro, Rick Azevedo (Psol-RJ), que lidera o movimento VAT (Vida Além do Trabalho) e busca o fim da escala 6x1 sem redução salarial para o empregado.

Durante uma coletiva de imprensa sobre o tema, Erika Hilton afirmou que a redução não é apenas da esquerda. "Essa não é uma discussão ideológica. É uma discussão do país que tem unido, nesta Casa que anda tão dividida, direita, centro e esquerda”, disse.

Após toda a tramitação, que pode levar anos, a proposta precisa receber no plenário o voto de pelo menos 308 deputados, em uma votação em dois turnos.

Entre os parlamentares que assinaram favoráveis a debater o tema no Congresso estão 18 dos 53 deputados federais mineiros. Veja a lista abaixo:





Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Duda Salabert (PDT-MG)

Dandara (PT-MG)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Rogério Correia (PT-MG)

Padre João (PT-MG)

Ana Pimentel (PT-MG)

André Janones (Avante-MG)

Patrus Ananias (PT-MG)

Odair Cunha (PT-MG)

Miguel Ângelo (PT-MG)

Leonardo Monteiro (PT-MG)

Paulo Guedes (PT-MG)

Reginaldo Lopes (PT-MG)

Bruno Farias (Avante-MG)

Weliton Prado (Solidariedade-MG)

Pedro Aihara (PRD-MG)

Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)

Os 35 parlamentares mineiros que não assinaram a proposta, mas ainda podem fazê-lo nos próximos dias, são:





Aécio Neves (PSDB-MG)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Delegada Ione (Avante-MG

Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG)

Diego Andrade (PSD-MG)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Domingos Sávio (PL-MG)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Emidinho Madeira (PL-MG)

Eros Biondini (PL-MG)

Fred Costa (Patriota-MG)

Gilberto Abramo (Republicanos-MG)

Greyce Elias (Avante-MG)

Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG)

Igor Timo (PSD-MG)

Junio Amaral (PL-MG)

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)

Lincoln Portela (PL-MG)

Luis Tibé (Avante-MG)

Luiz Fernando Faria (PSD-MG)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Mário Heringer (PDT-MG)

Maurício do Vôlei (PL-MG)

Misael Varella (PSD-MG)

Nely Aquino (Podemos-MG)

Newton Cardoso Júnior (MDB-MG)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Pinheirinho (PP-MG)

Rafael Simoes (União Brasil-MG)

Rodrigo de Castro (União Brasil-MG)

Rosângela Reis (PL-MG)

Samuel Viana (Republicanos-MG)

Zé Silva (Solidariedade-MG)

Zé Vitor (PL-MG)