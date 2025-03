Padilha diz que Zema deveria focar em Minas, não em conflitos com Lula

Em visita a Belo Horizonte neste sábado (29/3), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o governador Romeu Zema (Novo) não deveria gastar seu tempo com conflitos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas sim em "cuidar do povo de Minas Gerais".

"Acho que o governador não deveria gastar seu tempo com isso, e sim concentrá-lo em cuidar do povo de Minas Gerais e fazer a melhor parceria possível com estados e municípios", afirmou o ministro durante visita ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que atende ao SUS.

Segundo ele, essa postura do governador "foge da característica de Minas Gerais", um estado onde os governadores, até de oposição, sempre tiveram diálogo com o governo Lula em suas gestões anteriores.

"A disposição do presidente Lula é sempre um diálogo muito civilizado. Eu não sei o que pretende o governador com esses embates. Certamente, isso não é cuidar do povo de Minas Gerais, porque não é um bom caminho para o estado gastar tempo com conflitos, quando esse tempo deveria ser investido em resolver os problemas e aproveitar a disposição do governo federal em ajudar Minas Gerais a enfrentá-los", disse.

Padilha está na capital para discutir a implantação, em Minas Gerais, do programa do governo federal criado para reduzir a fila de espera nas consultas especializadas da rede pública.

Padilha também afirmou que o governo federal começou a dar início ao "fim da tabela do SUS", com o aumento da remuneração aos prestadores de serviço da rede pública de saúde que realizarem consultas e exames em prazos menores, definidos conforme a gravidade das doenças.