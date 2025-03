Padilha sobre Fuad: 'Um grande prefeito e amigo'

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lamentou neste sábado (29/3) a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, ocorrida na última quarta-feira (26/3). Durante agenda na capital mineira, Padilha destacou a trajetória do político e sua importância para a cidade.

“Fuad era um grande prefeito, um grande amigo. Acompanhei todo o processo da reeleição e trago aqui um abraço do presidente Lula. Ele foi reeleito e foi lá visitar o presidente, com muito carinho. Toda a força ao nosso vice-prefeito, que assume agora a prefeitura, e a toda a equipe”, declarou.

O ministro também ressaltou a relevância de Belo Horizonte na construção de políticas públicas, que, segundo ele, são referências para o país, e reafirmou o compromisso do Governo Federal com a cidade.

“Pode contar, não só comigo, com o Ministério da Saúde, mas também com o Governo Federal e o presidente Lula. Belo Horizonte, mais uma vez, mostra ser uma cidade que vem construindo há anos políticas públicas que são referência para o nosso país. Uma cidade que tem o espírito da sociedade, a defesa da democracia, da liberdade. E Fuad era expressão disso. Quero prestar meus sentimentos à família e a toda a equipe. Vamos superar esse momento difícil, e podem contar com o apoio do Governo Federal”, afirmou Padilha.

O ministro cumpre agenda na capital mineira para anunciar o mutirão de exames, cirurgias e diagnósticos do “Mês das Mulheres” no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Durante a visita, ele também conhecerá o Centro de Telessaúde da unidade.

Fuad

Fuad morreu na manhã da última quarta-feira (26/3), após uma parada cardiorrespiratória. O prefeito estava internado em um hospital da rede Mater Dei desde o início de janeiro com uma insuficiência respiratória aguda, em decorrência do tratamento de câncer durante a campanha de reeleição.