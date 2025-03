Fuad Noman é velado de terno e suspensório, sua marca registrada

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Marca registrada do prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman está sendo velado no salão nobre da Prefeitura de Belo Horizonte usando terno e suspensório. Inicialmente, o velório foi restrito aos familiares e políticos, mas o público que já estava na fila para se despedir começou a entrar.

Logo na chegada foi feita uma oração pelo padre Vinicius, da Igreja do Padre Eustáquio, de quem Fuad era devoto.

O vice-prefeito Álvaro Damião, que será empossado nos próximos dias, tirou o broche que estava portando e fixou na bandeira de Belo Horizonte que cobre o caixão. Outra bandeira que encobre a urna é do Clube Atlético Mineiro, o time de Fuad Noman.

Entre os políticos presentes estão o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Franco (MDB); e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O governador Romeu Zema (Novo) chegou mais cedo, mas já foi embora. Também está presente o deputado estadual Mauro Tramonte, adversário de Fuad na corrida municipal em 2024.

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT).

Após o velório, o corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim.

