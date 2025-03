Moradores de BH fazem fila para homenagear Fuad Noman

Uma fila se formou na entrada da Prefeitura de Belo Horizonte, no início da tarde desta quinta-feira (27/3). Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3), depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A primeira da fila é a aposentada Marinez Padua, de 82 anos. Ela chegou antes das 9h e aguarda ansiosa pela liberação para o velório. “Estava chorando muito, toda hora que entrava uma coroa, eu chorava”, disse emocionada. “Eu gostava muito dele. Toda vez que chegava na prefeitura ele me cumprimentava. Era uma pessoa muito boa, humana.”

Outro que espera na fila é o músico Carlos Gonçalves, de 54 anos. Ele está com uma grande bandeira com o rosto do prefeito. Disse que gosta muito do vice-prefeito em exercício, Álvaro Damião, mas que quando conheceu Fuad logo percebeu que era uma pessoa muito boa.

Os portões para o velório foram abertos pouco antes das 13h. A cerimônia vai até as 16h, quando o corpo do prefeito segue para o cemitério do Bonfim.

Afastamento e internação

Fuad estava afastado do comando da prefeitura desde 3 de janeiro para tratamento de saúde. Inicialmente, foi hospitalizado para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda, mas teve a licença prorrogada seis vezes consecutivas. Nos últimos meses, passou por diferentes internações, enfrentando dores nas pernas, sinusite, pneumonia, diarreia e desidratação. Ao longo do tratamento, chegou a ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, Fuad chegou a comemorar a remissão da doença pouco antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Ele deixa a esposa, Mônica Drummond, dois filhos e quatro netos.