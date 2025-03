Lula lamenta morte de Fuad Noman: 'Brilhante carreira'

Subeditor do portal UAI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que morreu nesta quarta-feira (26/3).

Nas redes sociais, o presidente publicou uma foto ao lado do ex-chefe do Executivo da capital mineira. "Tive a honra de estar lado a lado na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira", relembra.

"Sua partida representa uma perda para as mineiras e os mineiros, mas também para todo o serviço público brasileiro ao qual dedicou sua vida, sua inteligência e sua experiência. Noman teve uma brilhante carreira como servidor federal, comandou secretarias nos três níveis de governo e presidiu empresas estatais, sempre colocando o interesse coletivo em primeiro lugar", continua o presidente.

Recebi com muita tristeza a notícia sobre o falecimento de Fuad Noman, nosso querido prefeito de Belo Horizonte, com quem tive a honra de estar lado a lado na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira. Sua… pic.twitter.com/4MMqVoH3Gl — Lula (@LulaOficial) March 26, 2025

Lula também mandou condolências à viúva de Fuad, Mônica Drummond. "Desejo que o conforto chegue logo aos corações de sua esposa e de todos os seus familiares e amigos", finaliza a nota.

O presidente e a primeira-dama, Janja, estão no Japão. O presidente se encontrou com o primeiro-ministro nipônico, Shigeru Ishiba, nesta quarta-feira, no Palácio Akasaka.

Campanha

Em 5 de fevereiro, Lula enviou "melhoras" a Fuad. "Queria desejar a mais rápida recuperação do prefeito Fuad. Fiquei sabendo que ele já está se recuperando, que parece que extirparam de vez o câncer, e ele está no processo de recuperação. Peço a Deus que o Fuad possa voltar logo", afirmou Lula.

Durante a campanha a presidente em 2022, Fuad foi figura importante para Lula angariar votos, incluindo durante ato em 9 de outubro daquele ano, na capital mineira.

Na ocasião, o prefeito disse que o petista era "o único que ajudaria BH a ter recursos" e criticou o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Estamos sofrendo de uma carência de ações no estado. No Brasil, e acho que em grande parte do mundo, nenhum município sobrevive sem o apoio dos governos federal e estadual. Precisamos de investimentos, de recursos, de apoio, e nós não temos isso hoje", afirmou Fuad naquela data.

Fuad Noman

O prefeito de Belo Horizonte morreu aos 77 anos na manhã desta quarta-feira. Ele estava em estado grave no Hospital Mater Dei depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Segundo o boletim médico, faleceu em decorrência de complicações do Linfoma não-Hodgkin.

Fuad estava afastado do comando da prefeitura desde 3 de janeiro para tratamento de saúde. Inicialmente, foi hospitalizado para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda, mas teve a licença prorrogada seis vezes consecutivas.

Nos últimos meses, passou por diferentes internações, enfrentando dores nas pernas, sinusite, pneumonia, diarreia e desidratação. Ao longo do tratamento, chegou a ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, Fuad chegou a comemorar a remissão da doença pouco antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Ele deixa a esposa, Mônica Drummond, dois filhos e quatro netos.

