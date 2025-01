Fuad passa por traqueostomia nesta sexta-feira (10/1)

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), passou por uma traqueostomia percutânea na manhã desta sexta-feira (10/1). O procedimento foi realizado para auxiliar o cuidado respiratório do chefe do Executivo, internado no Hospital Mater Dei há uma semana para tratar de um quadro de pneumonia.

Segundo o boletim médico assinado pelo Dr. Enaldo Melo de Lima e pelo Dr. Anselmo Dornas Moura, Fuad está “bem adaptado à ventilação mecânica e com parâmetros clínicos adequados”. O prefeito ainda passou por uma nova bateria de exames oncológicos que confirmaram a remissão completa do câncer.

Nessa quinta-feira (9/1), o prefeito da capital mineira voltou a ser entubado após quatro dias sem o auxílio de ventilação mecânica. Fuad deu entrada na unidade com insuficiência respiratória aguda na última sexta-feira (3/1), a quarta internação em um período de 40 dias.

Fuad passou pelo período eleitoral aliando seus compromissos de campanha com a luta contra um linfoma não-Hodgkin. Ainda antes do segundo turno, o prefeito celebrou a remissão da doença, mas, posteriormente, teve complicações de saúde aliados ao tratamento oncológico.

A traqueostomia é um procedimento que consiste em criar uma abertura da parede da traqueia possibilitando um fluxo alternativo de ar direto do ambiente para os pulmões do paciente, sem passar pelas vias superiores - boca e nariz.

A primeira internação aconteceu em 23 de novembro, pouco depois do segundo turno. Na ocasião, o prefeito sentia fortes dores nas pernas, decorrentes de uma sequela do tratamento oncológico. O prefeito recebeu alta cinco dias depois.

A segunda internação foi em dezembro, entre os dias 6 e 14 de dezembro, por causa de sinusite e pneumonia. A terceira hospitalização ocorreu em menos de uma semana, em 19 de dezembro, quando o chefe do Executivo da capital apresentou um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Em razão das seguidas internações, o prefeito Fuad Noman tirou uma licença do cargo, inicialmente, por 15 dias. O cargo é ocupado pelo vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil), desde o último sábado (4/1).