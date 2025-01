'Prefeitura permanece preparada para retorno de Fuad', diz Álvaro Damião

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), destacou nesta sexta-feira (10/1) o compromisso em seguir as diretrizes estabelecidas pelo chefe do Executivo municipal, Fuad Noman (PSD), atualmente afastado devido a complicações de saúde. Durante um evento oficial no Salão Nobre da prefeitura, no Centro da capital, Damião assegurou que o gabinete do prefeito permanece organizado e pronto para recebê-lo de volta.

Fuad está afastado para tratar de uma pneumonia, após ser internado pela quarta vez desde sua reeleição. Nesta manhã, durante a cerimônia para assinatura da lei de incentivo aos Blocos Caricatos de Belo Horizonte, Damião mencionou que instruiu a equipe a manter a sala de Fuad exatamente como o prefeito gosta, incluindo detalhes como a limpeza e o aroma característico do ambiente.

"O prefeito Fuad já vinha fazendo isso e vem fazendo isso. E agora vem fazendo através de mim. Já falei com o pessoal para deixar tudo organizado, espirrar aquele borrifador que ele gosta, o cheirinho que ele gosta, para ele voltar e ver que a casa dele está do jeito que ele deixou. E a casa dele é a Avenida Afonso Pena, 1212.

A fala veio acompanhada de uma salva de palmas em homenagem ao prefeito, aplaudido de pé pelos presentes. A vereadora Cida Falabela (PSOL), coautora da lei sancionada nesta sexta, também exaltou Fuad em seu discurso e o definiu como “prefeito da cultura”.

O prefeito entrou em licença médica no último sábado (4/1). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a princípio, o afastamento será de 15 dias, por causa de uma pneumonia. A licença atual está prevista para encerrar em 18 de janeiro, mas pode ser prolongada conforme a evolução de sua recuperação. Nessa quinta-feira (9/1), Fuad foi novamente internado após uma instabilidade respiratória.

Conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei, ele precisará de uma traqueostomia percutânea. Esta é a quarta internação do prefeito em 40 dias, incluindo episódios anteriores relacionados a tratamentos oncológicos realizados ao longo de 2024.

Quem vai ficar no lugar de Fuad?

Enquanto Noman está de licença médica, o vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), ficará à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Antes da vida política, o atual mandatário tornou-se conhecido sobretudo pelo jornalismo esportivo em Minas Gerais. O profissional da comunicação atua como repórter e apresentador em rádios e emissoras de televisão – como TV Alterosa, Itatiaia e Record – há mais de 25 anos. Ao longo da carreira jornalística, trabalhou em cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América.

Na política, Damião obteve seu primeiro mandato como vereador de Belo Horizonte de 2017 a 2020. Foi reeleito para o mandato seguinte na Câmara Municipal, entre 2021 e 2024, com quase 13 mil votos, sendo o quinto vereador mais votado da capital mineira. Ele exerceu o cargo de 2º vice-presidente da Mesa Diretora da Casa.

Em 2014, Álvaro criou o Instituto Bacana Demais, organização sem fins lucrativos voltada para crianças, jovens e idosos, onde realiza atividades e oferece serviços gratuitos nas áreas do esporte, da educação, da cidadania, da cultura, do lazer e do meio ambiente. A instituição também oferece atendimento e suporte psicológico gratuito.

No último ano, o vice-prefeito se juntou ao chefe do Executivo de Belo Horizonte para concorrer pela coligação BH Sempre em Frente, integrada por Solidariedade, União Brasil, Partido da Renovação Democrática (PRD), Partido Social Democrático (PSD), Agir, Avante e pela Federação PSDB Cidadania (Partido da Social Democracia Brasileira e Cidadania).

Nos últimos dias, principalmente a partir da primeira internação de Fuad Noman, em 23 de novembro, Álvaro se posicionou como um porta-voz do prefeito à imprensa durante as internações e nas cerimônias oficiais, como a diplomação e a posse.

Empossado como novo secretário municipal de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Damião atuou para tentar eleger o vereador Bruno Miranda, líder do PDT, como presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. No entanto, a vitória ficou com Juliano Lopes (Podemos).