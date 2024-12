O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), tomará posse 'virtualmente' nesta quarta-feira (1º/1), às 14h, durante a cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O evento também marcará a posse do vice-prefeito Álvaro Damião (União) e dos 41 vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028.

De acordo com a assessoria de Fuad, a ausência presencial se deve ao tratamento de câncer pelo qual o prefeito passou. Conforme boletim médico divulgado, Fuad está em um tratamento de manutenção com anticorpo monoclonal, realizado em intervalos de 60 dias.

Por recomendação médica, ele foi orientado a evitar locais com grande concentração de pessoas devido à imunidade baixa, o que aumenta o risco de infecções.

“Em decorrência do tratamento medicamentoso, o paciente apresenta quadro de imunossupressão e está impossibilitado de comparecer a eventos com grande público por risco de contrair infecções”, diz o documento.

Leia o boletim médico na íntegra

O Sr. Fuad Jorge Noman Filho de 77 anos, é portador de Linfoma não Hodgkin de Grandes Células B (CID C83.3) diagnosticado em junho de 2024. Realizou tratamento quimioterapico sistêmico com remissão completa da doença, e no momento recebe tratamento de manutenção com anticorpo monoclonal com intervalos de 60 dias. Em decorrência do tratamento medicamentoso, o paciente apresenta quadro de imunossupressão e está impossibilitado de comparecer a eventos com grande público por risco de contrair infecções.