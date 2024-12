Às vésperas da eleição para a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Partido Liberal publicou uma nota declarando apoio ao vereador Juliano Lopes (Podemos) nesta terça-feira (31/12). A legenda ainda acusa o Executivo de estar “loteando” o administrativo da capital mineira em troca do apoio ao líder de governo da Prefeitura na Câmara, Bruno Miranda (PDT), na disputa pela chefia da Casa.





“O que deveria ser um momento de debate democrático e transparente tem se transformado, nos bastidores, em um cenário preocupante: ofertas absurdas de loteamento da Prefeitura em troca de votos. Desta vez, o nível das ofertas envolvendo cargos e espaços na estrutura da Prefeitura é algo sem precedentes”, disse o PL em nota nas redes sociais.





O diretório municipal do partido afirmou ainda que a prática não configura ilegalidade, mas seria imoral e “transforma os vereadores em meros coadjuvantes no cenário político". A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada pelo Estado de Minas para se posicionar sobre as acusações publicadas pela legenda e ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto.





Juliano Lopes faz parte do grupo político do secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), a chamada Família Aro. No primeiro momento pós-eleições, um grupo de 23 vereadores, incluindo toda a bancada do PL, se reuniu para articular apoio para Lopes disputar a presidência da CMBH.





Articulações do vice





O vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União), lidera as articulações para eleger Bruno Miranda. A movimentação de Damião, de acordo com análises do EM, teria consolidado 14 votos para Miranda, enquanto Juliano Lopes tem 22 e 5 parlamentares estariam indecisos.



