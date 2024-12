O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) se encontrou com deputados estaduais e federais filiados ao Partido Liberal (PL) para debater pautas da segurança pública no estado. A reunião ocorreu nesta segunda-feira (16/12) na Cidade Administrativa. Segundo a diretoria mineira da legenda, a maioria dos parlamentares compareceu e que a reunião faz parte de um possível alinhamento político com Zema para 2026, para que Minas “não volte ao comando da esquerda”.





“O PL e o Zema tem uma tendência de afinidade de princípios, mas a questão da segurança pública precisa ser resolvida pelo governador para superarmos os pontos de conflito”, explicou o deputado estadual e presidente do PL em Minas Gerais, Domingos Sávio.





Em entrevista ao Estado de Minas, Domingos Sávio disse que foi entregue um ofício ao chefe do Executivo mineiro na presença do secretário de estado de Segurança Pública, Rogério Greco, pedindo atenção aos projetos do partido ligados ao tema, a começar pela recomposição salarial corrigida pela inflação aos profissionais da categoria anualmente.

Os parlamentares pediram também pelo benefício de vale-alimentação para os profissionais da segurança na ativa e a legalização do segundo vínculo empregatício, o chamado “Bico legal”. Domingos Sávio afirmou ainda que Zema se comprometeu a analisar as propostas.





No fim do segundo mandato, Romeu Zema não poderá disputar a cadeira do governo mineiro novamente, mas a expectativa é que o vice-governador Mateus Simões (Novo) dispute as urnas pelo comando do estado em 2026.