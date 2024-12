O governador Romeu Zema (Novo) foi às redes sociais, nesta segunda-feira (16/12), comemorar o pagamento do 13º salário dos servidores do Executivo de Minas Gerais e criticar o ex-governador Fernando Pimentel (PT) por não ter pago o abono no último ano da sua gestão, em 2018.

“Tá na conta e bem antes do Natal. É a 7ª vez que o pagamento do 13º salário dos servidores de Minas é realizado na minha gestão, já que o governo anterior, que colocou o estado no vermelho, deu calote nos funcionários em 2018. É obrigação! Eu sei, mas que outros não fizeram”, escreveu Zema.

O pagamento do 13º foi efetuado pelo Palácio Tiradentes no sábado (14/12), em parcela única. Segundo dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), 724.771 servidores receberam a bonificação, sendo 411.194 ativos, 260.813 inativos e 52.764 pensionistas. Ao todo, o pagamento do 13º deve injetar na economia mineira mais de R$ 3,9 bilhões.

Ainda de acordo com o governo, este é o quarto ano consecutivo que o pagamento é feito em dia, após seis anos de atraso ou parcelamento do abono. “Estamos dando continuidade à nossa política de valorização do servidor público. Este ano, eles estão recebendo o 13º salário novamente em parcela única e sem atraso”, disse a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em 2018, a então gestão do governador Pimentel não realizou o pagamento do 13° argumentando que recebeu um calote do governo federal referente à compensação financeira da perda de receita decorrente da desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a exportação de bens. Na época, o governo aguardava um crédito de R$ 200 milhões.