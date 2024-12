Governo do estado paga hoje 13º em parcela única

O governo do estado realizou, neste sábado (14/12), o pagamento do 13º salário dos servidores, aposentados e pensionistas do estado.

No total, foram injetados na economia mineira mais de R$ 3,9 bilhões, referentes à folha de pagamento do funcionalismo do governo estadual, sem encargos patronais, segundo informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG).





Ao todo, 724.771 servidores receberam a bonificação, feita em parcela única, sendo 411.194 ativos, 260.813 inativos e 52.764 pensionistas.

Os servidores que fizeram portabilidade bancária terão o valor disponível em conta no dia 16/12, primeiro dia útil subsequente, da mesma forma que ocorre com os pagamentos mensais.