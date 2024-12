Pix bate novo recorde de transações com pagamento da primeira parcela do 13º

O volume diário de transações feitas pelo Pix bateu novo recorde na última sexta-feira (29/11), com 239,9 milhões de transferências realizadas em um único dia. O valor financeiro movimentado foi de R$ 130 bilhões. A marca foi alcançada no último dia de prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

O recorde anterior havia sido registrado em 6 de setembro deste ano, quinto dia útil do mês, quando foram realizadas 227,4 milhões de transações no dia, com volume financeiro de R$ 108 bilhões.



Leia Mais Entenda os impactos das mudanças no Imposto de Renda propostas por Haddad Nestlé recolhe lotes de produtos alimentares para bebês por alto nível de aflatoxina 'Pacotão' tem dados desencontrados e medidas não detalhadas

“Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, destacou a autoridade monetária em nota.

Em novembro, o Pix completou quatro anos de funcionamento. O modelo de pagamento instantâneo encerrou o ano passado com quase 42 bilhões de transações, mostrando-se mais uma vez como o mais popular do país, um crescimento de 75% ante o ano anterior.