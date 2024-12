Como os brasileiros pretendem gastar a segunda parcela do 13º salário?

Pesquisa do Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, aponta que 59% dos brasileiros pretendem usar a segunda parcela do 13º salário para quitar dívidas ou pagar contas básicas. O prazo para pagamento da última parcela - que tem menor valor que a primeira porque sobre ela incidem descontos como o Imposto de Renda e a Previdência - é 20 de dezembro.

O estudo aponta que 66% dos consumidores planejam com antecedência como gastar o 13º salário. A principal destinação desse valor será o pagamento de dívidas, resposta dada por 31% dos entrevistados, enquanto 28% afirmaram que vão pagar contas básicas (água, luz ou gás), e 23% vão usar a quantia para custear viagens de férias.

Enquanto 81% dos trabalhadores pretendem gastar o valor total do 13º salário ou parte dele, os demais 19% garantem que vão guardar o valor integral. Desses, 38% têm intenção de investir o valor, 29% vão criar um fundo de emergência, e 21%, compor a poupança.

“A chegada do 13º salário permite que milhões de famílias equilibrem as finanças em um período de altos gastos, como festas, presentes, celebrações e férias”, comenta Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “Com organização e controle, o valor extra pode representar um respiro financeiro e a oportunidade para se livrar das pendências antes de o ano acabar."

Região Sudeste reforça compromisso de quitar dívidas

Um recorte feito na Região Sudeste do Brasil revela que honrar as obrigações financeiras é o objetivo de 58,5% dos entrevistados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, percentual acima da média brasileira. Nesses estados, 21,1% dos consultados pretendem usar o dinheiro para quitar compromissos típicos deste período - como matrícula escolar, IPTU e IPVA - e começar o ano mais folgados.

Entrevistados da Região Sudeste para gastar o 13º salário têm outros planos: 12,4% querem guardar o recurso para investir na própria educação no próximo ano; 9,3% planejam usar para adquirir a casa própria; 19,4% querem poupar; e 28,2% pretendem investir em um fundo de emergência.