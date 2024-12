Itaminas reitera investimentos de R$ 1,5 bilhão em evento em Sarzedo

A mineradora Itaminas aproveitará o evento "Novos Tempos", que acontecerá no próximo dia 16, das 9h30 às 12h, no Parque de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para apresentar sua nova gestão. A empresa também destacará os investimentos de R$ 1,5 bilhão, que serão aplicados até 2033, para modernizar as operações e ampliar a produção local.

De acordo com a Itaminas, os investimentos permitirão a produção de um minério de alta qualidade, com maior concentração de ferro, o que contribuirá para a descarbonização da indústria siderúrgica. Segundo as previsões da empresa, o teor de ferro aumentará de 62,5% para 67%, permitindo à companhia se posicionar como fornecedora estratégica para os mercados europeu e asiático, que lideram as metas de neutralidade de carbono.

Na ocasião, também será apresentado o Programa de Integridade da Itaminas, gerido pelo setor de Compliance, com o objetivo de garantir que os colaboradores atuem de acordo com as normas legais e os padrões éticos estabelecidos.

Thiago Toscano, presidente da Itaminas, destaca que investimentos permitirão maior responsabilidade ambiental Itaminas/Divulgação

“A nova gestão da Itaminas chega com o propósito de alinhar avanço tecnológico e responsabilidade ambiental. Nosso objetivo é contribuir diretamente para as metas globais de descarbonização, produzindo minério de ferro de altíssima qualidade, essencial para siderúrgicas comprometidas com a sustentabilidade”, destaca Thiago Toscano, presidente da empresa.

Com a presença do governador, representantes do Executivo Municipal e da prefeita eleita de Sarzedo, o evento em Sarzedo marca o início de uma nova fase na empresa, após sua aquisição pelo grupo de empresários mineiros formado por Daniel Vorcaro, Rodrigo Gontijo e Argeu Géo.

Desenvolvimento regional

Além do aporte de R$ 1,5 bilhão no Plano de Investimentos, a Itaminas destinará mais R$ 9 milhões para ampliar as áreas públicas e implantar novos equipamentos no Parque Cachoeira de Sarzedo, construído pela empresa. Outros R$ 7,8 milhões serão aplicados na manutenção e conservação do espaço.

No âmbito da produtividade e logística, o novo terminal em Sarzedo, uma das principais ações de desenvolvimento da empresa, tem previsão de ser concluído até o final de 2029. O espaço terá capacidade para escoar até 20 milhões de toneladas de minério por ano.

