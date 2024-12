Aluguel: confira o preço médio do metro quadrado em BH

O preço médio do aluguel em Belo Horizonte é de R$ 37,88 por metro quadrado. O valor registra alta de 12,3% ao longo do ano. Os números são do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb de novembro.

Os tipos de imóvel com maior valor médio são os de um quarto, com R$ 54,21 por metro quadrado, 43% a mais que a média geral. Já os imóveis de dois quartos custam em média 36,18% por metro quadrado, enquanto esse valor fica em R$ 34,20 para os de três quartos.

De acordo com a pesquisa, os bairros que mais se valorizaram nos últimos 12 meses foram:

Havaí: 43,8%

Jaqueline: 41,7%

Santa Amélia: 27,6%

Cidade Nova: 24,1%

Centro: 23,8%

São João Batista: 22,2%

Padre Eustáquio: 21,3%

Funcionários: 18,9%

Lourdes: 17,2%

Sion: 16,7%

O índice ainda traz os cinco bairros que mais desvalorizaram na plataforma nos últimos 12 meses. O relatório observa que os bairros menos valorizados podem estar se revitalizando ou passando por mudanças que podem levar à valorização futura.

Manacás: -8%

Serra: -5%

Heliópolis: -2,3%

Santa Efigênia: -2,2%

São Pedro: -0,7%

A plataforma também lista a tendência de valorização nos últimos 3 meses. A análise de períodos mais curtos permite identificar mudanças recentes e agir de forma mais ágil na tomada de decisão.

Os bairros de Belo Horizonte que mais valorizaram nos últimos 3 meses foram:

Funcionários: 21,2%

Cidade Nova: 21,1%

Anchieta: 19,3%

Santa Amélia: 18,5%

Jaqueline: 16,7%

Já os bairros da capital mineira que mais desvalorizaram nos últimos 3 meses, de acordo com o índice, são:

Santo Agostinho: -16,6%

Serra: -13,9%

Gutierrez: -13,5%

Prado: -12,3%

Barro Preto: -5,7%

Santa Mônica: -5,3%

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Os bairros com o preço médio do metro quadrado mais caro de Belo Horizonte são:

Lourdes: R$ 64,70

Savassi: R$ 61,50

Funcionários: R$ 55,20

Santo Agostinho: R$ 50,90

Barro Preto: R$ 47,70

Sion: R$ 45,10

Cruzeiro: R$ 44,50

Anchieta: R$ 44,40

Luxemburgo: R$ 43,20

São Pedro: R$ 42,70

O índice ainda traz os preços médios para cada tipo de imóvel. Os valores podem variar conforme a região, incluindo as variações dos imóveis mobiliados e os que possuem garagem.