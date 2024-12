Sócios da 123 Milhas são denunciados por lavagem de dinheiro

Cinco sócios do grupo econômico 123 Milhas foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sob acusação de crimes contra as relações de consumo, crimes falimentares e lavagem de dinheiro. A denúncia foi apresentada durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (12/12).

De acordo com o MPMG, os administradores da empresa tinham conhecimento da inviabilidade econômica do negócio desde o final de 2022, mas decidiram manter as atividades. Segundo a investigação, eles teriam desviado valores milionários e adquirido a Max Milhas com o objetivo de monopolizar o mercado.

Os denunciados são Ramiro Julio Soares Madureira, Augusto Julio Soares Madureira, Tânia Silva Santos Madureira, Cristiane Soares Madureira do Nascimento e José Augusto Soares Madureira — todos membros da mesma família.

Em uma eventual condenação, as penas podem variar entre 10 e 30 anos de reclusão. O Ministério Público também pede R$ 30 milhões de dano moral coletivo.