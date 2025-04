‘Quem é você para rebocar?’, diz motorista de Ferrari sem placa a PM

O motorista de uma Ferrari, de 30 anos, teve uma reação inusitada ao ser abordado por policiais enquanto transitava em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no último domingo (6/4). Segundo a Polícia Militar, o carro estava sem uma das placas e o motorista tentou intimidar a guarnição, questionando ao militar “Quem é você para rebocar?”.

O veículo, de modelo Ferrari 458 Itália, foi abordado em uma blitz depois de ser flagrado sem a placa dianteira. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi questionado sobre a identificação e que, pela infração de trânsito, informado que o carro seria removido ao pátio.

O motorista, então, reagiu em "tom de arrogância e aumentando o volume da voz", conforme o B.O. Segundo registros, o homem passou a questionar o policial militar sobre “quem seria ele” para rebocar o veículo, além de dizer que entendia de lei e que provaria que somente a placa traseira bastava para identificação do veículo e circulação.

Durante a abordagem, o condutor também ameaçou ligar para um coronel da Polícia Militar e um deputado para "resolver o impasse". Como resposta, o militar apresentou ao motorista o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e justificou a apreensão com o inciso IV do Artigo 230, que proíbe “conduzir um veículo sem uma ou ambas as placas de identificação”.

Conforme o CTB, o motorista flagrado nestas condições comete uma infração gravíssima e é sujeito a multa de R$ 293,47, além de ser penalizado com sete pontos na carteira de habilitação.

O veículo foi removido ao pátio e o motorista, liberado.

