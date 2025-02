Filho de Deolane tem Ferrari apreendida por dirigir sem CNH

Um dos filhos de Deolane Bezerra, Kayky Bezerra, teve o carro apreendido durante uma blitz em Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na madrugada do último domingo (23/2). Kayky, de 18 anos, dirigia uma Ferrari vermelha, que estava registrada no nome da mãe. Ele estava em alta velocidade e sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando foi abordado.

A Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP/SP) confirmou ao Correio que um jovem de 18 anos foi detido. No entanto, conforme apurado pela Band, o homem se trata de Kayky. Ele foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida.

A SSP/SP informou que policiais civis realizaram a Operação Pancadão, com o objetivo de coibir a prática de rachas na via pública. Ao todo, quatro homem que dirigiam veículos de luxo foram detidos. Todos prestaram depoimento e foram liberados após a assinatura dos termos.

Outro carro de Deolane apreendido

Esta não é a primeira vez que os filhos de Deolane se envolvem com a polícia. Em agosto do ano passado, o filho mais velho da influenciadora, Giliard, conhecido como Chefinho, dirigia uma McLaren quando foi apreendida.

A cor original do carro é vermelho e consta como tal nos registros oficiais. No entanto, o veículo foi envelopado com a cor roxa. A diferença com a cor registrada levou à apreensão do automóvel.

Em setembro, o mesmo carro foi apreendido novamente em São Paulo, pois estava registrada no nome dos antigos proprietários, que estavam sendo investigados por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia