Grávida de Taubaté participou de seita satânica: "conversava com demônios"

Treze anos após um dos casos mais emblemáticos da televisão brasileira, Maria Verônica, conhecida como a Grávida de Taubaté, que enganou o país ao fingir estar esperando quadrigêmeos, fez revelações sobre sua mentira. Em entrevista a Celso Portiolli, exibida durante o “Domingo legal”, ela contou que participou de uma seita satânica por influência da família do marido. Maria também contou que a mentira surgiu após uma gravidez psicológica.

Agora, convertida ao catolicismo, ela diz que voltou à mídia para dar seu testemunho. "Eu não espero que elas acreditem em mim, mas eu espero que elas ouçam aquilo que eu vim para falar. O acreditar ou não acreditar, nós temos o livre arbítrio”, afirmou. Ela também reforçou que nunca se colocou no papel de vítima. "Eu nunca disse a ninguém que eu era uma coitadinha. Perdi a vida, vamos dizer assim. Eu vivi 13 anos no meu silêncio", apontou.

Segundo Maria, ela cresceu em uma família cristã, mas que ingressou na seita em 2005, por influência de Kléber, seu marido. "Eu me sentia bem. Eu gostava de conversar com ele. Eu não tinha medo. Eu conversava direto com os demônios. Vi muitas coisas lá. Primeiro, um acolhimento. Aquilo que eu não tinha na minha casa”, detalhou.

História da falsa gravidez

Maria contou que Kléber fez uma vasectomia por influência da seita. Mas que ela continuou sonhando em ter mais filhos com o marido. A falsa gravidez teria começado durante um ritual na Sexta-feira Santa de 2011.

"Foi dito para fazer pedidos e eles iriam ser realizados. Eu fiz o meu pedido. Escrevi que queria ficar grávida de novo”, revelou. Segundo ela, 15 dias depois foi chamada para um novo ritual, no qual acreditou ter engravidado. Mais tarde, uma psicóloga lhe afirmou que ela teve uma gravidez psicológica. "A barriga cresceu no início, um mês depois do ritual. Fiz o teste de farmácia e o primeiro deu positivo. Achei que fosse um milagre”, contou.

Com o tempo, a barriga parou de crescer. Ao mesmo tempo, um dos integrantes da seita contou à imprensa sobre a gravidez. "Não soube até hoje qual a intenção da seita, mas não saiu só de lá. Eu sabia que a barriga tinha que aparecer porque foi dito para a imprensa que eu estava grávida”, disse. Dentro da barriga, ela carregava panos e dois trabalhos, que não deu detalhes sobre o que eram.

Ela também comentou que, durante todo o trabalho, sempre foi instruída a carregar quatro entidades demoníacas. “Quadrigêmeos, eu não sei o porquê. Eu sempre era orientada que eu levava comigo quatro demônios”, disse.

Segundo Maria, a mentira finalizou após um dos membros da seita retirar a barriga falsa à força, após ser trancada para um ritual. Para a mulher, ela seria sacrificada no final do processo. “Eu por anos me perguntei por isso. Hoje eu entendo que foi uma ação do demônio. Daquilo que permiti que ele fizesse na minha vida na hora daquele ritual. A culpa foi minha que deixei tudo acontecer”, destacou.

Exposição

Maria Verônica ficou famosa após aparecer em programas de TV afirmando estar esperando quadrigêmeos. Na época, recebeu presentes e apoio de diversas pessoas, incluindo Gugu Liberato. Na ocasião, ela foi desmascarada pela jornalista Chris Flores, a quem agradece até hoje.

"Sou eternamente grata a Chris Flores. Espero me encontrar com ela muito breve”, agradeceu. Após a farsa ser descoberta, ela se afastou de tudo. "Fiquei fechada na casa dos meus pais por uns quatro meses. Afastada da imprensa, do meu marido. Só fui ver ele novamente depois de todo esse tempo”, contou, revelando que se afastou de Eduardo, seu filho mais velho.

Segundo a mulher, no mesmo dia após o término da mentira, ela se confessou com um padre, que “quebrou” qualquer relação com a seita. "Nunca mais tive contato com eles. A orientação era 'não pegue nada, não fale nada, não tenha contato'. A família do Kléber continua lá, mas ele não. Como eles vão lidar (com as declarações) eu não sei, mas meu coração está em paz. Fui ameaçada por algumas pessoas agora, quando a gente apareceu. A gente recebeu muitas mensagens pedindo para não falar o nome porque íamos ser processados”, revelou.

Agora convertida ao cristianismo, Maria Verônica afirmou que decidiu contar sua história para alertar outras pessoas. "Vim para dizer para as pessoas que existem coisas assim e é possível viver como vivi, mentir como eu menti e me levantar”, apontou.

Chorando, ela também pediu perdão ao público. "Perdão de ter feito isso, permitido que isso tivesse acontecido. Acreditem, é possível. Deus tudo pode”, garantiu.

Desde sua volta às redes sociais, Maria tem sido alvo de críticas e também de ameaças. No entanto, ela diz estar preparada. "Me preparei durante 13 anos. As armas que eu luto, talvez as pessoas não conheçam ainda”, pontuou.