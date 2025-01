Grávida de Taubaté reaparece depois de 13 anos: ‘É hora de expor’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Maria Verônica, mais conhecida como Grávida de Taubaté, voltou a ser assunto na internet, 13 anos depois de virar meme. A mulher que, em 2012, fingiu estar grávida de quadrigêmeos, agora posta vídeos falando de sua conversão ao cristianismo e dando testemunho de sua história.

"Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica", diz no vídeo de apresentação de seu canal no YouTube. Até a publicação dessa reportagem, o perfil tinha pouco mais de 2 mil seguidores. As visualizações, nos dois vídeos do canal, somam 65 mil.



Segundo Maria Verônica, ela diz que a gravidez falsa ocorreu porque ela estava há sete anos afastada de sua religião, que é a católica. “Pai, pequei contra ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo”, diz.

“Recebi novamente o Corpo de Cristo depois de sete anos longe do amor de Deus, por minha escolha. Na época em que tudo aconteceu, eu não professava a fé católica. Foi uma escolha, eu escolhi deixar Deus e viver uma vida do mundo naquele momento”, afirma em outro momento.

Ela contou que passou anos fora da internet, mas que chegou o momento de contar tudo que aconteceu. “Eu venho até vocês para dizer que eu trago esse meu testemunho de vida, depois de tanto tempo guardado, eu acredito que esta é a hora de expor”, fala no final do vídeo, anunciando uma terceira publicação, que até o momento não foi feita.







A história da Grávida de Taubaté surgiu em 2012, quando Maria Verônica Aparecida Santos, moradora de Taubaté (SP), afirmou estar grávida de quadrigêmeos. Na ocasião, ela apareceu em diversos programas de TV e recebeu diversas doações.

No entanto, foi descoberto que a gravidez nunca existiu e que Maria Verônica usava uma barriga falsa para simular a gestação. Ela também usou fotos da internet para dizer que eram de uma ultrassonografia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A mulher foi processada por estelionato. O processo foi encerrado em 2015. A defesa alegou que a mentira ocorreu por uma possível gravidez psicológica.