Janeiro é o mês mais infiel, segundo app de encontros extraconjugais

O mês de janeiro é o mês em que as pessoas são mais infiéis, segundo o Gleeden, aplicativo de encontros extraconjugais. Um levantamento feito pela plataforma mostra que, somente na primeira semana de janeiro, o número de acessos cresceu 250% em comparação com os outros meses do ano.

Essa é uma tendência registrada todos os anos no aplicativo. O ápice foi em janeiro de 2022, quando a plataforma registrou um crescimento de mais de 450% na atividade durante janeiro, em comparação com os outros meses do ano.

Além do mês de janeiro, setembro também representa outro pico de acessos. Segundo a plataforma isso acontece porque são períodos pós-férias familiares intensas. Ou seja, após passar muito tempo com familiares, as pessoas querem dar uma “escapada”.

O Gleeden ainda entrevistou 10.307 usuários da plataforma entre os dias 2 e 8 de janeiro para entender o comportamento. Dos entrevistados, 78% afirmaram estar mais ativos na plataforma em janeiro. Os motivos apontados são que o app é uma forma de aliviar o estresse acumulado durante as festas de fim de ano (36%) e que o retorno à rotina desperta o desejo de novidades e mudanças (28%).

Para 23%, o início do ano é um momento em que se questionam sobre seus relacionamentos e buscam novos horizontes. Por fim, 14% citaram o impacto das redes sociais, destacando que as “vidas perfeitas” compartilhadas nesses canais podem intensificar comparações e gerar um desejo de evasão.

“Dentro desse contexto, a infidelidade é uma maneira de retomar o controle sobre a própria vida, romper com a rotina e explorar desejos frequentemente reprimidos. É uma forma de experimentar algo novo e, acima de tudo, de reconectar-se consigo mesmo. Começamos o ano cheios de promessas e resoluções, mas, com o passar dos dias, percebemos que não conseguimos cumpri-las, o que aumenta a frustração. Ao se cadastrar no Gleeden ou passar mais tempo na plataforma, as pessoas estão buscando uma forma de adicionar algo diferente ao seu cotidiano – que pode ser opressor após longos períodos dedicados à família e muitas promessas que acabam não sendo cumpridas”, afirma a Diretora de Comunicação e Marketing do Gleeden, Silvia Rúbies.

O aplicativo é considerado o número um de encontros extraconjugais e relações não monogâmicas do mundo, tendo sido desenvolvido “por mulheres e para mulheres”. Ao todo, são mais de 11 milhões de usuários ativos (homens e mulheres) ao redor do mundo.